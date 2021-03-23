Шлеменко рассказал, как разобрался с пьяным, который пугал весь дом

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, как однажды разобрался с нетрезвым человеком, который наводил страх на целый двор.
«Никогда не забуду. Вот иду, не помню, с сыном шёл или с дочерью. Синяк. Вот вышел на улицу. Не знаю, есть ли у вас такой, у нас такой есть. Орёт.
Прохожих никого нет. Они его боятся, он на всех кидается. Я просто без разбора подошёл к нему, взял за шкварки этого оленя. Он там что-то подрыгался. Он пьяный, никакой. Я отвёл его и успокоил. Отвёл поговорить. Люди стали нормально ходить хотя бы, начали из подъезда выходить. У них опять началась жизнь во дворе. Почему это нельзя сделать? Завелось какое-то непонятное чудо, и это в час дня, а не вечером, и терроризирует весь дом», — рассказал Шлеменко в интервью на канале Александра Лютикова в YouTube.
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