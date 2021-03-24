Миочич: Нганну не станет чемпионом, пока я не завершу карьеру

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мыслями о своём ближайшем сопернике Фрэнсисе Нганну. Американец хорватского происхождения дал понять, что не даст возможности Нганну стать чемпионом лиги.

«Фрэнсис всё ещё молод и голоден до побед. Он хочет что-то, что есть у меня. Но, к сожалению для него, я чемпион и я не сдамся. Нганну не получит титул, пока я не завершу карьеру», — приводит слова Миочича ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Миочич и Нганну проведут поединок ранним утром 28 марта по московскому времени. Их схватка возглавит турнир UFC 260. Это уже будет вторая встреча бойцов. В 2018 году Стипе победил Нганну единогласным решением судей.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 260.