Миочич: Нганну не станет чемпионом, пока я не завершу карьеру
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мыслями о своём ближайшем сопернике Фрэнсисе Нганну. Американец хорватского происхождения дал понять, что не даст возможности Нганну стать чемпионом лиги.
«Фрэнсис всё ещё молод и голоден до побед. Он хочет что-то, что есть у меня. Но, к сожалению для него, я чемпион и я не сдамся. Нганну не получит титул, пока я не завершу карьеру», — приводит слова Миочича ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Миочич и Нганну проведут поединок ранним утром 28 марта по московскому времени. Их схватка возглавит турнир UFC 260. Это уже будет вторая встреча бойцов. В 2018 году Стипе победил Нганну единогласным решением судей.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 260.
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