Александр Усик: Дана Уайт предложил попробовать себя в UFC. Ответил, что готов

Украинский тяжеловес Александр Усик рассказал, что получил предложение попробовать себя в UFC.
«Мне недавно написал сообщение Дана Уайт, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, смс. Я готов». Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей», — сказал Усик на YouTube-канале XSPORT.ua.
Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в супертяжёлый вес.
Напомним, ранее сообщалось, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.
- 24 марта 2021
-
04:15
-
03:55
-
03:03
-
01:03
-
00:42
-
00:32
- 23 марта 2021
-
23:10
-
22:37
-
21:33
-
20:52
-
19:30
-
18:36
-
17:24
-
16:16
-
16:00
-
15:01
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:33
-
13:00
-
12:03
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:01
-
09:13
-
08:25
-
06:56
-
06:27
-
00:36
- 22 марта 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:15
-
21:50