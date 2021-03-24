Александр Усик: Дана Уайт предложил попробовать себя в UFC. Ответил, что готов

Украинский тяжеловес Александр Усик рассказал, что получил предложение попробовать себя в UFC.

«Мне недавно написал сообщение Дана Уайт, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, смс. Я готов». Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей», — сказал Усик на YouTube-канале XSPORT.ua.

Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в супертяжёлый вес.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.