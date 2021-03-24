Okko эксклюзивно покажет MMA-турниры PFL в России

23 апреля 2021 года Okko будет эксклюзивно показывать в России MMA-турниры американского промоушена PFL (Professional Fighters League). Трансляции PFL дополнят подписку Okko MMA, также отрывающую эксклюзивный доступ к контенту Bellator и Brave CF в лидирующем сервисе спортивных трансляций Okko Спорт.



Okko покажет в 2021 году порядка 10 событий PFL. Вместе с трансляциями Bellator и Brave CF число показанных турниров по смешанным единоборствам в Okko превысит 30. Теперь вселенная Okko MMA предложит пользователям возможность смотреть прямые трансляции ключевых событий из мира смешанных единоборств сразу несколько дней в неделю. Пользователи также смогут смотреть архивные поединки и собственный контент от редакции Okko Спорт.



Трансляция первого турнира PFL на Okko Спорт состоится 23 апреля. Обладатели подписок Okko Спорт и Okko MMA смогут смотреть контент PFL без дополнительной платы. Подписку Okko MMA на год до 16 апреля можно будет купить за 1990 рублей.



PFL – промоушен, созданный в 2018 году как ответ на однообразие MMA-турниров с системой рейтингов и титульных поединков. В каждой весовой категории PFL на протяжении года проводится регулярный чемпионат. Лучшие спортсмены попадают в плей-офф, где сражаются за главный приз – 1 миллион долларов.



В PFL выступают такие российский бойцы, как Николай Алексахин и Али Исаев, а также всемирно известные звёзды единоборств Энтони Петтис, Рори Макдональд и Фабрисио Вердум.



Олег Манжа, генеральный директор Okko Спорт:



“MMA-предложение Okko Спорт вновь расширяется – теперь наши пользователи могут смотреть и бои от PFL, нового слова в мире смешанных единоборств. Благодаря появлению PFL в Okko MMA поклонники боевых искусств смогут смогут смотреть поединки профессиональных атлетов сразу несколько дней в неделю. В честь появления новых промоушенов в Okko мы решили сделать ценителям единоборств подарок – до 16 апреля годовой доступ к Okko MMA можно будет купить всего за 1990 рублей”.



Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS, Кубка и Чемпионата Аргентины и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.



Okko Спорт эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL и теннисные турниры ATP 250. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.



Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трех устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.