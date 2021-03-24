Менеджер Нурмагомедова опубликовал пост, в котором выразил благодарность владельцу UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер российского экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в социальной сети «Инстаграм» обратился со словами благодарности к владельцу UFC Лоренцо Фертите.

«Этот человек всегда открывал нам дверь. Мы никогда этого не забудем. Спасибо», — гласит публикация Абдель-Азиза в «Инстаграме» с опубликованной совместной фотографией менеджера, Нурмагомедова и владельца UFC.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов ранее создал собственный промоушен – Eagle FC, чемпионам которого он обещал прямой путь в UFC.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.