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Стали известны подробности драки в ресторане в Северной Осетии, в которой погиб боец MMA

Стали известны подробности потасовки в ресторане в Моздоке (Северная Осетия), в которой погиб 31-летний российский боец смешанных единоборств Алан Хадзиев, информирует телеграм-канал Baza.

Сообщается, что нападавший ранил 29-летнего мужчину и нанёс смертельное ранение Хадзиеву. Раны у спортсмена оказались очень серьёзными, и он скончался в реанимации. Родной брат Алана, военный, вступился за родственника и набросился на убийцу с ножом. Раненого госпитализировали, он умер в больнице. Полиция разбирается в причинах драки, уголовное дело расследует военно-следственный отдел по Владикавказскому гарнизону.

Алан Хадзиев был двукратным чемпионом мира по версии FCF MMA. FCF MMA – полноконтактный рукопашный бой. Международная федерация полноконтактного рукопашного боя называет направление экстремальным стилем смешанных единоборств.