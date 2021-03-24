Нурмагомедов стал секундантом брата Абубакара в его бою с Гуденом на UFC 260

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов будет секундировать двоюродному брату Абубакару Нурмагомедову на турнире UFC 260, который состоится в ближайшие выходные.

«В углу будут Хавьер Мендес, Хабиб и Умар (Нурмагомедовы. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Нурмагомедова-младшего ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.