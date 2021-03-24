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«Я попал в окружение страшных русских». Американский боец UFC рассказал историю с Хабибом

«Я попал в окружение страшных русских». Американский боец UFC рассказал историю с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Дэн Иге, выступающий в UFC в полулёгком весе, рассказал историю, которая приключилась с ним в преддверии поединка Хабиба Нурмагомедова с Элом Яквинтой в апреле 2018 года.

«Откровенно говоря, мне грех жаловаться на Хабиба. Он… Расскажу сейчас забавную историю с ним. Мы были в Бруклине перед его титульным боем с Элом Яквинтой. Хабиб гонял вес в сопровождении 30 русских. Я попал в окружение страшных русских.

Значит, решил я глотнуть воды, и тут же сразу на меня пялятся все 30 ребят. Я понял, что мне не следовало этого делать. Слава богу, Хабиб этого не видел. Уверен, что он простил бы меня. Но бутылку всё же я выкинул. Прости, Хабиб», — рассказал боец в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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