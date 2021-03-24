Магомедов узнал имя нового соперника на Bellator 255

Российский боец Магомед Магомедов, выступающий в Bellator в легчайшей весовой категории, сразится с новичком промоушена Си Джеем Хэмилтоном на турнире Bellator 255, который состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск. Об этом сообщает MMAJunkie.
Изначально предполагалось, что соперником Магомедова станет Джаред Скоггинс, но американец снялся с турнира, причины такого шага остались неизвестными.
Напомним, Магомед Магомедов дебютировал в Bellator в декабре 2020 года. Тогда он единогласным решением судей победил Матеуса Маттоса.
Главным поединком турнира Bellator 255 станет бой чемпиона в полулёгком весе Патрисиу Фрейре с Эммануэлем Санчесом. На турнире также выступит Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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