Волков дал прогноз на реванш Миочич — Нганну

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, поделился ожиданиями от матча-реванша обладателя пояса Стипе Миочича и претендента Фрэнсиса Нганну, которые сразятся в ближайшие выходные. В январе 2018 года Миочич победил Нганну единогласным решением судей.

«Судя по первому бою, следующий бой опять выиграет Миочич. Не думаю, что за это время Нганну смог сделать такую работу, чтобы теперь самому доминировать в таком же ключе. Если Нганну его не сможет нокаутировать в первом раунде, то следующие будут проходить также печально.

Да, он опасен в первые пять минут, я думаю, он сейчас самый опасный тяжеловес в первом раунде, но то, что происходит в первом бою, показывает, что Миочич во всём выше классом: в борьбе, в ударной технике и, возможно, даже в физических кондициях», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.