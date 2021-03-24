Легенда UFC 45-летний Андерсон Силва может провести боксёрский бой

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Андерсон Силва, который в 2020 году объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, может провести боксёрский поединок. Предполагается, что соперником 45-летнего спортсмена может стать экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший. Стороны ведут переговоры о бое, который запланирован на июнь. Об этом сообщает BJPenn.com.
Напомним, в октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.
За последние восемь лет Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.
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