«Оба выходят за рамки общепринятых норм». Лев Лещенко сравнил Хабиба с Моргенштерном

Знаменитый певец Лев Лещенко сравнил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с известным рэп-исполнителем Моргенштерном. Ранее Нурмагомедов поддержал позицию другого бойца ММА Александра Шлеменко по Моргенштерну, заявив: «Надеюсь, что появится орган, который будет чистить эту грязь».

«Я не осуждаю Хабиба, но всё зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону.

Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн», — цитирует Лещенко Sport24.