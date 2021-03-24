Менеджер Чимаева назвал его возможных следующих соперников

Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, выступающего в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал, с кем его подопечный может провести следующий бой.

«Лично мне кажется, что Нил Мэгни или Кевин Холланд — хорошая проверка для молодого человека», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».

Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент UFC Дана Уайт помог ему с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.