Менеджер Чимаева назвал его возможных следующих соперников
Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, выступающего в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал, с кем его подопечный может провести следующий бой.
«Лично мне кажется, что Нил Мэгни или Кевин Холланд — хорошая проверка для молодого человека», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».
Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент UFC Дана Уайт помог ему с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.
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