Абубакар Нурмагомедов назвал желаемого следующего соперника в UFC

Абубакар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, с кем хотел бы провести поединок. Россиянин, выступающий в полусредней весовой категории, изъявил желание сразиться с американцем Майком Перри.

«Есть тот, с кем я хотел бы подраться. Это Майк Перри», — приводит слова Нурмагомедова-младшего ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.