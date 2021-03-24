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Поветкин признал, что Джошуа и Кличко были лучше него

Поветкин признал, что Джошуа и Кличко были лучше него
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр-тяжеловес, временный чемпион WBC Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) поделился мнением о поединках с британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Поветкин уступил обоим соперникам.

«Где была моя мощь в боях с Джошуа и Владимиром Кличко? Интересный вопрос. Я когда боксировал, старался сделать всё, что мог. Эти ребята были сильнее меня и всё.

Что я могу сказать? Вопрос не в мощи, конечно. Они просто были сильнее и лучше меня», – сказал Поветкин на YouTube-канале FightHype.

В ночь на 28 марта Поветкину предстоит провести бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом. Поединок будет проходить в Гибралтаре. Первый бой соперников состоялся летом 2020 года. Тогда Поветкин нокаутировал Уайта.

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