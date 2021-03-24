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«Мои принципы важнее всего». Гэтжи намекнул, что может уйти из UFC

«Мои принципы важнее всего». Гэтжи намекнул, что может уйти из UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи признался, что не понимает, почему ему не предложили провести титульный поединок в лёгком весе. За пояс поспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Гэтжи в октябре 2020 года в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Российский боец после этого поединка объявил о завершении карьеры.

«Почему за пояс дерусь не я? Кто знает. Я не могу сейчас об этом говорить. Возможно, я кого-то взбесил своими разговорами в прошлом, кто знает? Я лишь знаю, что с 12-13 лет слушал всё, что говорил Дэйна Уайт в интервью. Он всегда говорил, что хочет видеть в бойце. И я делал это, я — чёртов засранец, который нужен Уайту.

Если меня не будут уважать, мне будет больно. Я всегда ассоциировал себя с UFC. Я не хочу драться где-либо ещё, не хочу никуда уходить. Но мои принципы — самое важное. Посмотрим, что будет», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Гэтжи отреагировал на новость о том, что титульный бой после ухода Хабиба достался не ему
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