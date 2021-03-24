Оливейра: если у Чендлера есть один хороший удар, то у меня — много комбинаций

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от титульного боя с американцем Майклом Чендлером. Легковесы оспорят титул, который освободил Хабиб Нурмагомедов, на турнире UFC 262. Оливейра сказал, что рассчитывает нокаутировать оппонента.

«Если он переведёт меня в партер, то сделает мне одолжение. Думаю, что он попытается вести бой на ногах и захочет повторить то, что сделал с Дэном Хукером. Но если у Чендлера есть один хороший удар, то у меня — много комбинаций.

Более того, я не буду убегать от него, как это делал Хукер. Вместо этого на каждую его попытку у меня будет сильный ответ. Конечно, Чендлер заслуживает похвалы за отличную дебютную победу. Но если бы Хукер не был так сосредоточен на том, чтобы болтать обо мне всякую дрянь, а готовился к бою, то смог бы выступить намного лучше. Чендлер будет наступать, а я поймаю его ответным ударом», — цитирует Оливейру Sherdog.