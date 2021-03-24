Назван следующий потенциальный соперник Ломаченко
Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг летом, сообщает ESPN. По данным источника, следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани. Стороны ведут переговоры о проведении бокса. При этом возможная дата пока неизвестна, сообщается лишь о желании провести поединок летом…
Ранее о возможности организации боя Ломаченко и Накатани говорил промоутер Боб Арум, представляющий интересы украинского боксёра.
В 2019 году Накатани потерпел поражение в поединке с Теофимо Лопесом. Ломаченко в последнем бое также уступил Лопесу, лишившись шанса завоевать титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. После этого Ломаченко неоднократно говорил о желании провести бой-реванш с Теофимо.
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