UFC 260 прогноз: Миочич или Нганну? Чендлер или Оливейра? Джонса подвинут в P4P?

Всем советуем «Больше не говорить такие вещи», ведь это свежий выпуск подкаста про MMA — эпизод №9! Добро пожаловать на борт «Чемпионат Подкаста».
После вынужденного перерыва нам нужно было охватить довольно широкий спектр тем, поэтому в этот раз мы решили пройтись сразу по всем дивизионам UFC и обсудили всю текучку в мире смешанных единоборств. Что ожидает топовых бойцов во всех весовых категориях, что происходит после официального ухода Хабиба, кто станет чемпионом в этом весе, UFC 260: Миочич или всё-таки Нганну? Какую весовую можно было бы закрыть, смогут ли вернуться бывшие чемпионы, подвинут ли Джонса в P4P списке? В общем, тем для обсуждения было много, и именно потому говорили мы в этот раз очень-очень долго. Но, судя по комментариям под прошлыми видео, вы вроде как не сильно против таких больших объёмов?) Поехали разбираться!
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат Подкаст».
#юфс #подкаст #мма
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ТАЙМ-КОДЫ:
0:00 – Всем долгожданный привет, подкаст снова работает!
1:50 – Хабиб окончательно ушёл. Был ли шанс, что он всё же не закончит?
9:32 – Нурмагомедов в качестве тренера — это реально?
15:40 – Выступление Кевина Холланда — это провал. Он вообще достоин быть в рейтингах?
25:18 – В рейтинге P4P новый (старый?) лидер. Есть ли сейчас альтернатива Джонсу?
30:38 – Миочича вечно недооценивают. Каковы его шансы против Нганну?
40:51 – Судьба Нганну — настоящая голливудская история. Она может быть выдумкой пиарщиков?
46:58 – Когда Давид и Олег вернутся в эфир? И справедлив ли хейт в адрес российских комментаторов?
52:23 – Крутой замес на верхушке легчайшего веса. Обсуждаем Гарбрандта, Фонта, Сэндхэгена и возвращение Диллашоу.
01:02:28 – Алекс Волкановски выбыл из-за ковида. Насколько теперь интересен кард UFC 260?
01:12:43 – Ортега мечтает о реванше с Холлоуэем. Есть ли в этом смысл?
01:16:07 – Куда движется карьера Забита? Его опрокинут с титулом?
01:17:34 – Переполох в лёгком весе. Достоин ли Чендлер драться за титул? И осилит ли он Оливейру?
01:30:54 – Каковы перспективы Ислама Махачева? С кем ему теперь драться?
01:38:17 – Эдвардс, Масвидаль и Ковингтон. Кто больше достоин титульного боя?
01:47:14 – Что там в женских дивизионах? И не пора ли закрывать полулёгкий вес?
01:53:15 – Титульная гонка в среднем: Уиттакер, Веттори, Коста, Тилл, а теперь ещё и Брансон.
02:02:11 – Эдмену Шахбазяну наконец дали бой. Давид переживает за его судьбу?
02:04:58 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютубе.
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