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Кларенс Зеедорф отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с отцом, опубликовав эмодзи

Кларенс Зеедорф отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с отцом, опубликовав эмодзи
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф оставил комментарий под постом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Спортсмен выложил фото с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, скончавшимся в июле 2020 года, и оставил подпись: «Как же его не хватает...»

Зеедорф отреагировал на пост Нурмагомедова, опубликовав эмодзи с изображением сложенных рук, символизирующих молитву, и сердца.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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