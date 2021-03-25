Исмаилов: послушал творчество Моргенштерна — и чуть не вывернуло!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал позицию другого бойца ММА Александра Шлеменко по известному рэп-исполнителю Моргенштерну. Ранее Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна в России.

«Послушал творчество Моргенштерна — и чуть не вывернуло! Александр Шлеменко — достойный отец и настоящий мужчина. Каждый должен переживать и беспокоиться за будущее наших детей, подобно тому как это делает Саша. Моё уважение!

Не могу не поддержать инициативу Шлеменко. Не только детям, но и вообще никому не рекомендуется к прослушиванию. Кошмар, отвратительно, отстой! Сказать «ужас» — значит ничего не сказать. Саша, газуй! Я рядом, до талого!» — рассказал Исмаилов в видео, выложенном в его «инстаграме».

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