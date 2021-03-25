Абубакар Нурмагомедов: весогонка каждые 40 дней меня конкретно напрягала

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил, как выступал в MMA-промоушене PFL. Боец за четыре месяца провёл три поединка.

«Честно сказать, такая весогонка через каждые 40 дней меня конкретно напрягала. Приходилось скидывать вес, организм получал стресс. Это нехорошо было. Когда в Гран-при дерёшься, там надо постоянно находиться в тонусе, в движении, ты всегда должен быть готов. А организм ведь тоже не железный. Этот момент напрягал, да, а остальное всё нормально было», — сказал Нурмагомедов-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Полное интервью с Абубакаром Нурмагомедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.