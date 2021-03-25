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Поветкин объявил о желании сразиться с Уайлдером

Поветкин объявил о желании сразиться с Уайлдером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлом весе, заявил, что согласился бы на поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Если такой расклад возможен, это будет очень хорошо. Уайлдер очень хороший боксёр. Мне было бы интересно с ним побоксировать. У нас не получилось один раз организовать, если случится сейчас, будет хорошо», — рассказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшие выходные Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего россиянина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего британца 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

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Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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