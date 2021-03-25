Брат Нурмагомедова рассказал, как изменился Хабиб после завершения карьеры

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как изменился бывший чемпион UFC в лёгком весе, после того как объявил о завершении карьеры.
Напомним, Хабиб объявил об уходе из спорта в октябре 2020 года, после того как победил Джастина Гэтжи. Ранее в марте он официально подтвердил решение, и его исключили из всех рейтингов UFC.
«Когда гуляли по городу (Сан-Франциско. — Прим. «Чемпионата»), он рассказывал о своих воспоминаниях, когда ещё был бойцом и приезжал сюда. Говорил, что не мог многого себе позволить в плане питания, например. А сейчас он может спокойно двигаться, купить себе кофе и гулять по Сан-Франциско.
Он всегда был таким жизнерадостным парнем. Он был очень рад, когда мы в Сан-Франциско прилетели и у него не было тренировочного кэмпа», — рассказал Абубакар Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Полное интервью с Абубакаром Нурмагомедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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