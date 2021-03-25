Абубакар Нурмагомедов поделился мнением о реванше Миочич — Нганну

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча-реванша обладателя пояса Стипе Миочича и претендента Фрэнсиса Нганну, которые сразятся в ближайшие выходные. В январе 2018 года Миочич победил Нганну единогласным решением судей.
«Посмотрим, какой геймплан будет у Стипе Миочича. В прошлый раз он технично и аккуратно выиграл у Нганну, обхитрил его и умно подрался. Но он уже очень взрослый, а Фрэнсис – большой и молодой. Не знаю, как на этот раз будет. Опыт против молодости, как говорится. Но в прошлый раз Миочич выглядел очень хорошо.
Интересно, что Нганну хочет ему противопоставить. Миочич – очень хороший, умный боец. Мне нравится, как он дерётся. Под каждого соперника он строит геймплан и выходит драться», — рассказал Абубакар Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.
- 25 марта 2021
-
14:04
-
13:04
-
12:00
-
12:00
-
11:38
-
11:10
-
10:29
-
10:24
-
10:01
-
09:00
-
06:45
- 24 марта 2021
-
23:42
-
23:36
-
22:39
-
21:42
-
19:52
-
19:08
-
18:01
-
16:00
-
15:07
-
14:11
-
13:48
-
13:01
-
11:00
-
10:45
-
10:09
-
09:39
-
09:20
-
08:40
-
06:24
-
04:15
-
03:55
-
03:03
-
01:03
-
00:42