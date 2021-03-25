Абубакар Нурмагомедов поделился мнением о реванше Миочич — Нганну

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча-реванша обладателя пояса Стипе Миочича и претендента Фрэнсиса Нганну, которые сразятся в ближайшие выходные. В январе 2018 года Миочич победил Нганну единогласным решением судей.

«Посмотрим, какой геймплан будет у Стипе Миочича. В прошлый раз он технично и аккуратно выиграл у Нганну, обхитрил его и умно подрался. Но он уже очень взрослый, а Фрэнсис – большой и молодой. Не знаю, как на этот раз будет. Опыт против молодости, как говорится. Но в прошлый раз Миочич выглядел очень хорошо.

Интересно, что Нганну хочет ему противопоставить. Миочич – очень хороший, умный боец. Мне нравится, как он дерётся. Под каждого соперника он строит геймплан и выходит драться», — рассказал Абубакар Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну. В предварительном карде выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов, который сразится с американцем Джаредом Гуденом. На счету Нурмагомедова-младшего 15 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.