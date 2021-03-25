Поветкин ответил на вопрос о фаворите в бою Фьюри — Джошуа

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлом весе, ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Что касается фаворита в паре Фьюри – Джошуа… Знаете, бокс – это такая непредсказуемая вещь. Тайсон и Энтони – это хорошие и сильные боксёры. Джошуа более собранный, техничный, атлетичный. А Фьюри такой нестандартный, стильный боксёр», — рассказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшие выходные Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего россиянина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего британца 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.