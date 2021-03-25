«Когда я увидел это фото, я многое понял». Джон Маккарти не поверил в уход Нурмагомедова

Бывший судья UFC Джон Маккарти предположил, что бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. По словам Маккарти, такой вывод он сделал на основе фото Нурмагомедова с бывшим генеральным директором UFC Лоренцо Фертиттой.

«Нет, я не верю, что Хабиб действительно завершил карьеру. На днях у Хабиба была встреча с бывшим владельцем UFC Лоренцо Фертиттой, он опубликовал совместное фото, и это о многом мне говорит.

Когда у Даны (президента UFC Даны Уайта. — Прим. «Чемпионата») что-то не получалось, этим делом занимался лично Лоренцо. Он встречался с бойцом, и в конце концов этот боец соглашался драться. Потому что Лоренцо не такой человек, как Дана, он совершенно другой. Он бизнесмен, у него нет раздутого эго, он разговаривает с тобой как мужчина, поэтому, когда я увидел это фото Нурмагомедова с Фертиттой, я многое понял», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Посмотреть фото Нурмагомедова с Фертиттой можно в «инстаграме» спортсмена.