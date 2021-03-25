Бой Энди Руиса и Криса Арреолы перенесён на 1 мая

Поединок бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Крисом Арреолой был перенесён на 1 мая, сообщает FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Изначально бой должен был состояться 24 апреля.

Напомним, Руис возобновит карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.