Бой Бибулатов — Алмейда возглавит турнир ACA 120 в Санкт-Петербурге

Бой россиянина Магомеда Бибулатова с Даниэлем де Алмейдой возглавит турнир ACA 120 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ACA.

Бразильский боец Фелипе Фроес провалил взвешивание перед турниром и не будет претендовать на титул чемпиона в лёгком весе. Он должен был встретиться с россиянином Магомедрасулом Халсулаевым в главном поединке турнира. Фроес превысил лимит на 400 граммов, показав на весах 66,7 кг. Он будет вынужден отдать 10 процентов своего гонорара сопернику. Для Хасбулаева, который успешно уложился в лимит весовой категории, показав на весах 65,95 кг, бой остаётся чемпионским.

Чемпион ACA в легчайшем весе бразилец Даниэль де Алмейда и претендент на титул россиянин Магомед Бибулатов успешно вошли в лимит весовой категории. Весы под чемпионом показали 61,7 кг, Бибулатов оказался легче на 200 г, показав на весах 61,5 кг.