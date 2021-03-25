Тим Цзю хочет получить или титульный бой, или встретиться с Дэнни Гарсией

Перспективный боксёр первого полусреднего веса Тим Цзю не хочет поединка с Майклом Зерафой, который пытается привлечь внимание топ-проспекта. По словам Цзю-младшего, его интересует бой за титул чемпиона мира. Кроме того, он был бы не против встречи с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией или Магомедом Курбановым.

«Зерафа — последний из вариантов. Этот бой ничего мне не даст. Не думаю, что должен давать ему шанс на поединок после того, как он побил 47-летнего деда. Мне бы хотелось провести бой за титул чемпиона мира. Интересны также варианты встречи с Дэнни Гарсией, Магомедом Курбановым или Лиамом Смитом», — сказал Цзю-младший в интервью каналу FightHype в YouTube.

30 марта Тим Цзю встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом.