Тим Цзю хочет получить или титульный бой, или встретиться с Дэнни Гарсией

Перспективный боксёр первого полусреднего веса Тим Цзю не хочет поединка с Майклом Зерафой, который пытается привлечь внимание топ-проспекта. По словам Цзю-младшего, его интересует бой за титул чемпиона мира. Кроме того, он был бы не против встречи с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией или Магомедом Курбановым.
«Зерафа — последний из вариантов. Этот бой ничего мне не даст. Не думаю, что должен давать ему шанс на поединок после того, как он побил 47-летнего деда. Мне бы хотелось провести бой за титул чемпиона мира. Интересны также варианты встречи с Дэнни Гарсией, Магомедом Курбановым или Лиамом Смитом», — сказал Цзю-младший в интервью каналу FightHype в YouTube.
30 марта Тим Цзю встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом.
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