Дана Уайт: с Хабибом покончено. Не думаю, что он вернётся
Президент UFC Дана Уайт ещё раз подтвердил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не вернётся в октагон.
«Я долго пытался вернуть его в октагон. Мы отлично поговорили, мы многое с ним обсудили. Он готов завершить карьеру, с ним покончено. Не думаю, что Хабиб вернётся», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 260.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры ещё 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Президент UFC Дана Уайт долгое время пытался убедить россиянина вернуться в октагон, но на минувшей неделе подтвердил, что Хабиб не вернётся. После этого пояс в лёгком весе стал вакантным. Его оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.
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