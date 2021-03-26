Адесанья извинился за слова об изнасиловании в адрес соперника

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал, что «перешёл черту», использовав слово «изнасилование» в трештоке со своим коллегой по дивизиону Кевином Холландом.

«Бро, я тебя ***** изнасилую!», – написал Адесанья в своём аккаунте в «Инстаграме», обратившись к сопернику.

Высказывание привлекло внимание заместителя премьер-министра Новой Зеландии Гранта Робертсона, а также главу департамента по предотвращению изнасилований Дебби Тохилл, которые публично осудили чемпиона UFC.

«В минувшие выходные наша ругань обострилась до такой степени, что я перешёл черту. Я понимаю всю серьёзность этого слова, и то, как оно может повлиять и травмировать других людей, а не только моего оппонента, хотя это никогда не входило в мои намерения. Я всё ещё учусь находиться в центре внимания, и я воспринимаю это как урок того, что нужно более тщательно подбирать слова, находясь под прессингом», – написал Адесанья в соцсети после инцидента.