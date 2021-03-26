Шлеменко оценил шансы А. Емельяненко решить проблемы с алкоголем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы другого бойца MMA Александра Емельяненко избавиться от пристрастия к спиртным напиткам.

«Он только сам себе поможет. Ему главное — захотеть. Чем больше мы зависимым людям помогаем, тем больше их расслабляем. Это бесполезно. Мы везде за них стараемся всё решить, а им это не надо.

У них кончились деньги – мы им поможем деньгами. Им негде жить – мы поможем с жильём. То есть они не встречаются с проблемой один на один. Мы им помогли, отмыли, очистили, дали заработать, а как он поймёт, что его образ жизни приводит к проблемам? Он этого не поймёт. Потому что мы везде даём поддержку.

А вот когда он останется полностью без поддержки, только тогда есть шанс, что он поймёт, и то шанс небольшой. Я видел десятки тысяч смертей людей, которые боролись с зелёным змием, и никто его не победил», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

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