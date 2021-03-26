Стерлинг оставил пост в «Твиттере». Пётр Ян резко отреагировал

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг оставил пост на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Исцеление требует времени. Наберись терпения», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
«Ныряние требует времени. Наберись терпения», — отреагировал экс-чемпион UFC Пётр Ян в своём «твиттере».
Можно предположить, что под «нырянием» Ян имел в виду симуляцию со стороны Стерлинга. Напомним, российский боец получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову в поединке с Алджэмейном, который состоялся ранее в марте. После боя Пётр не раз давал понять, что считает, что его соперник симулировал, когда отказался продолжать бой после удара.
Ожидается, что в скором времени Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг проведут матч-реванш.
- 26 марта 2021
-
13:23
-
13:02
-
12:52
-
11:29
-
11:25
-
11:06
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
07:29
-
00:40
-
00:26
-
00:16
-
00:08
- 25 марта 2021
-
22:46
-
21:19
-
19:59
-
18:26
-
17:37
-
16:00
-
15:02
-
14:04
-
13:04
-
12:00
-
12:00
-
11:38
-
11:10
-
10:29
-
10:24
-
10:01
-
09:00
-
06:45
- 24 марта 2021
-
23:42
-
23:36
-
22:39