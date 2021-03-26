Стерлинг оставил пост в «Твиттере». Пётр Ян резко отреагировал

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг оставил пост на своей странице в социальной сети «Твиттер».

«Исцеление требует времени. Наберись терпения», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

«Ныряние требует времени. Наберись терпения», — отреагировал экс-чемпион UFC Пётр Ян в своём «твиттере».

Можно предположить, что под «нырянием» Ян имел в виду симуляцию со стороны Стерлинга. Напомним, российский боец получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову в поединке с Алджэмейном, который состоялся ранее в марте. После боя Пётр не раз давал понять, что считает, что его соперник симулировал, когда отказался продолжать бой после удара.

Ожидается, что в скором времени Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг проведут матч-реванш.