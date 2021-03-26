Источник: Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного боя в лёгком весе UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отказался от поединка за пояс, который стал вакантным после официального ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Об этом сообщил журналист Арон Бронстетер в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.
По словам журналиста, Порье предложили бой за вакантный титул UFC в лёгком весе, но он отклонил предложение ради третьего поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ожидается, что третий бой Макгрегор — Порье пройдёт в июле 2021 года. Что касается вакантного титула, то за него поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, поединок состоится в мае 2021 года.
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
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