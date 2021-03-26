Бретт Джонс дебютирует в Bellator боем с Маттосом
Британский боец смешанных единоборств Бретт Джонс, выступающий в легчайшей весовой категории, проведёт первый бой в MMA-промоушене Bellator с представителем Бразилии Матеусом Маттосом, бывшим чемпионом Absolute Championship Berkut (ACB). Об этом сообщает MMA Junkie. Турнир Bellator 259 состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 21 на 22 мая мск.
29-летний Джонс подписал контракт с Bellator в октябре 2020 года. До этого он выступал в UFC. Всего на его счету 19 побед в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. Маттос дебютировал в Bellator в декабре 2020 года. Бразильский спортсмен уступил российскому бойцу MMA Магомеду Магомедову единогласным решением судей.
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