Чимаев подробно объяснил, почему объявил о завершении карьеры, а потом передумал

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал, почему ранее в марте сперва объявил об уходе из MMA, но потом изменил решение.
«Это были эмоциональные слова просто. Два месяца я болел, не мог выздороветь. Болел, был стресс — из-за того, что не могу тренироваться, не могу драться. Только потому так и сказал, но я не давал слово, что больше не буду драться.
Не говорил, что для меня всё закончилось. Может, это всё, а может и нет. Никто не знает, что Всевышний нам приготовил. Вдруг я завтра умру. А может, что-то случится с моим соперником, и бой перенесут. Никто не знает», — цитирует Чимаева Sport24.
Не последнюю роль в решении Чимаева сыграл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сам президент нашей республики позвонил — это мотивация. Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») — тоже большой человек, и это дало мотивацию. В тот момент я как раз болел, потому мотивация была на нуле. Но потом я прилетел домой, меня вылечили, и теперь всё по кайфу. Сейчас выйдем в клетку — и будем ещё кайфовать», — добавил боец.
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