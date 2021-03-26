Тайсон и Джордан обошли Путина в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин по версии The Sun

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан обошли президента России Владимира Путина в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин, составленном изданием The Sun.
Рейтинг составлен в соответствии с количеством упоминаний в блогах, докладах и на веб-страницах того или иного лица с прилагательным «сексуальный». Тайсон, на счету которого 8,8 млн упоминаний, занял второе место в списке. Джордан (5,3 млн упоминаний) стал пятым, непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер (4,3 млн упоминаний) — шестым, а Путин (2,2 млн упоминаний) остановился в шаге от попадания в первую десятку, которую замкнул известный актёр Вин Дизель (2,3 млн упоминаний). Самым сексуальным лысым мужчиной с большим отрывом признан принц Уильям (17,6 млн упоминаний).
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