Тищенко оказался тяжелее Мчуну на взвешивании перед боем

Россиянин Евгений Тищенко оказался на 150 г тяжелее Табисо Мчуну (ЮАР) на взвешивании перед боем за пояс WBC Silver в первом тяжёлом весе. Поединок состоится завтра, 27 марта.

Бой Тищенко — Мчуну пройдёт под эгидой RCC Boxing Promotions и возглавит турнир организации.

Тищенко уже дошёл до четвёртой строчки рейтинга WBO, шестой — в IBF и пятнадцатой — в WBC. Бой с Мчуну станет для олимпийского чемпиона девятым в профессиональной карьере.

Мчуну в 2019 году одержал победу над Денисом Лебедевым и взял титул серебряного чемпиона WBC. За 13 лет карьеры он был чемпионом Южной Африки, NABF и дрался за титул чемпиона мира WBO против Александра Усика. В 2015 году Табисо был в шаге от боя за титул WBC World, но в отборочном поединке проиграл Илунге Макабу.