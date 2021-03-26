Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тищенко оказался тяжелее Мчуну на взвешивании перед боем

Тищенко оказался тяжелее Мчуну на взвешивании перед боем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Россиянин Евгений Тищенко оказался на 150 г тяжелее Табисо Мчуну (ЮАР) на взвешивании перед боем за пояс WBC Silver в первом тяжёлом весе. Поединок состоится завтра, 27 марта.

Бой Тищенко — Мчуну пройдёт под эгидой RCC Boxing Promotions и возглавит турнир организации.

Тищенко уже дошёл до четвёртой строчки рейтинга WBO, шестой — в IBF и пятнадцатой — в WBC. Бой с Мчуну станет для олимпийского чемпиона девятым в профессиональной карьере.

Мчуну в 2019 году одержал победу над Денисом Лебедевым и взял титул серебряного чемпиона WBC. За 13 лет карьеры он был чемпионом Южной Африки, NABF и дрался за титул чемпиона мира WBO против Александра Усика. В 2015 году Табисо был в шаге от боя за титул WBC World, но в отборочном поединке проиграл Илунге Макабу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021