Чемпион UFC Усман показал впечатляющую физическую форму. Фото

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке Усман демонстрирует голый торс.

«Всегда найдётся то, над чем нужно поработать», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Камару Усмана.

«В итоге должен остаться только один», — написал в комментариях один из подписчиков.

33-летний Камару Усман выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний поединок он провёл в феврале 2021 года, победив Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в третьем раунде. Его следующим соперником станет Хорхе Масвидаль, поединок состоится на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.