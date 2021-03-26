Тищенко: Мчуну был для меня примером, а завтра я выйду с ним на ринг

Россиянин Евгений Тищенко рассказал об ожиданиях перед боем с Табисо Мчуну за пояс WBC Silver в первом тяжёлом весе. Поединок состоится завтра, 27 марта.

«Я смотрел все доступные бои — с Усиком, с Остхейзеном, с Лебедевым. Я хорошо знал его и до этого. Когда он дрался с Макабу в 2015 году, бой был очень громким, они были лучшими крузерами в мире. Грубо говоря, он был для меня примером, а завтра мы выйдем с ним на ринг.

Мы особо ничего не меняли. Единственное, что чуть раньше начали спарринговаться. Я не проходил его дистанции в десять раундов. Мы давно хотели проявить себя. Вот он, шанс. Всё в моих руках. Он стилистически неудобный соперник для любого боксёра. Для него тоже будет неудобно, что я высокий. Это будет шахматная партия: кто навяжет свою игру, тот и выиграет», — цитирует Тищенко пресс-служба RCC Boxing Promotions.