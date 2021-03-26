Валуев обратился к Поветкину с цитатой из фильма перед его боем с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев обратился к Александру Поветкину в преддверии его матча-реванша с Диллианом Уайтом, который состоится в Гибралтаре 27 марта.

«В случае победы Александр может выйти на титульный. Но по этому поводу можно вспомнить одну хорошую фразу из фильма: «Завоюй мир, великий царь! Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!»

Я Саше желаю победы и считаю, что он тоже думает только об этом бое, а не о том, что может быть после», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.