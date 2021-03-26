Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев опасался, что заболел раком

Чимаев опасался, что заболел раком
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему этап восстановления после коронавируса он предпочёл провести в Грозном, а не в Лас-Вегасе, как предполагалось изначально. По словам Хамзата, в определённый момент в США ему стало настолько плохо, что он начал подозревать у себя рак.

«Вроде медицина хорошая, но когда меня лечили вместе с тем и заставляли тренироваться. Мне сказали, что я уже могу работать, и мы начали делать кардио. Тогда уже почувствовал себя плохо: начался кашель с кровью. Из-за этого такая суета в голове возникла. Чуть испугался: «Что у меня там, рак или не рак, живу или не живу? Долго болею — почему не проходит болезнь?» А ещё и один в Лас-Вегас прилетел, пытался вылечиться, но никак не мог», — приводит слова Чимаева Sport24.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021