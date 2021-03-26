Чимаев опасался, что заболел раком
Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему этап восстановления после коронавируса он предпочёл провести в Грозном, а не в Лас-Вегасе, как предполагалось изначально. По словам Хамзата, в определённый момент в США ему стало настолько плохо, что он начал подозревать у себя рак.
«Вроде медицина хорошая, но когда меня лечили вместе с тем и заставляли тренироваться. Мне сказали, что я уже могу работать, и мы начали делать кардио. Тогда уже почувствовал себя плохо: начался кашель с кровью. Из-за этого такая суета в голове возникла. Чуть испугался: «Что у меня там, рак или не рак, живу или не живу? Долго болею — почему не проходит болезнь?» А ещё и один в Лас-Вегас прилетел, пытался вылечиться, но никак не мог», — приводит слова Чимаева Sport24.
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