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Адесанья лишился спонсорского контракта с БМВ из-за неудачной шутки об изнасиловании

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья продолжает сталкиваться с последствиями неудачной шутки, которую он позволил себе на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, новозеландец нигерийского происхождения обратился к американскому средневесу Кевину Холланду, в шуточной форме пригрозив ему изнасилованием.

Сначала на это отреагировали заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон и глава департамента по предотвращению изнасилований Дебби Тохилл, публично осудившие чемпиона UFC и фактически заставившие его извиниться.

Теперь Адесанья начал нести и финансовые потери. Ожидалось, что в ближайшее время компания БМВ предоставит бойцу статус своего официального посла в Новой Зеландии, но после скандала немецкий автогигант принял решение разорвать партнёрские связи с Адесаньей, сообщает BJ Penn.

Отметим, что в UFC ещё никак не реагировали на высказывания Адесаньи.