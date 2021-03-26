Адесанья лишился спонсорского контракта с БМВ из-за неудачной шутки об изнасиловании

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья продолжает сталкиваться с последствиями неудачной шутки, которую он позволил себе на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, новозеландец нигерийского происхождения обратился к американскому средневесу Кевину Холланду, в шуточной форме пригрозив ему изнасилованием.
Сначала на это отреагировали заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон и глава департамента по предотвращению изнасилований Дебби Тохилл, публично осудившие чемпиона UFC и фактически заставившие его извиниться.
Теперь Адесанья начал нести и финансовые потери. Ожидалось, что в ближайшее время компания БМВ предоставит бойцу статус своего официального посла в Новой Зеландии, но после скандала немецкий автогигант принял решение разорвать партнёрские связи с Адесаньей, сообщает BJ Penn.
Отметим, что в UFC ещё никак не реагировали на высказывания Адесаньи.
- 26 марта 2021
-
20:58
-
20:20
-
19:39
-
18:37
-
17:56
-
17:18
-
16:17
-
15:44
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:53
-
13:23
-
13:02
-
12:52
-
11:29
-
11:25
-
11:06
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
07:29
-
00:40
-
00:26
-
00:16
-
00:08
- 25 марта 2021
-
22:46
-
21:19
-
19:59
-
18:26
-
17:37
-
16:00
-
15:02
-
14:04
-
13:04