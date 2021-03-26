Штырков одержал первую победу в лиге ACA

Сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 120. В его карде выступил известный боец Иван Штырков, соперником уральца стал Мурат Гугов.

Встреча завершилась победой Штыркова раздельным решением судей. Это был первый успех Штыркова в лиге ACA. Напомним, что дебютный бой в известном промоушене он провёл в декабре 2020 года. Тогда он единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову.

Эта победа стала для Штыркова восемнадцатой в профессиональной карьере в ММА, также в его послужном списке два поражения и одна ничья.

Напомним, что главным событием турнира ACA 120 станет титульная встреча, в которой сразятся бразилец Фелипе Фроес и россиянин Магомедрасул Хасбулаев.