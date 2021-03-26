Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг
Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.
UFC 260. Взвешивание
Стипе Миочич (234 фунта) — Фрэнсис Нганну (263 фунта)
Тайрон Вудли — Висенте Луке (170,5)
Шон О'Мэйлли (136) — Томас Алмейда (136)
Джиллиан Робертсон (125,5) — Миранда Маверик (126)
Джейми Мелларки — Хама Уорти (155,5).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 260.
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