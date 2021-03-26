Штырков: Я понял, кто заберёт минуту, тот и «папа»

Российский боец Иван Штырков прокомментировал победу над Муратом Гуговым на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге. По итогам трёх раундов уралец одержал победу раздельным решением судей.
«Сильно устал, даже на эмоции сил не было. Ручки поднял, порадовался и всё. Хороший, близкий бой, жёсткий соперник. Это тот случай, о котором я говорил перед боем. Когда ребята, у которых нет медиа-имён, могут устроить любому прокаченному хайповому бойцу такую мясорубку, что мало не покажется. Слава Богу, что у меня есть привычка переоценивать соперника и быть готовым максимально под любого. Думаю, что доля победы есть из-за этого психологического настроя.
Вот этот последний клинч, когда я был у сетки, и осталась последняя минута, я понял, что вот это она, и она всё и решит. Я понял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Перевод был импровизацией, был на характере – я понял, что или сейчас сделаю что-то или, отдав столько сил, поднимут руку не мне», — приводит слова Штыркова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Напомним, победа в бою с Гуговым стала первой для Штыркова в лиге ACA.
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