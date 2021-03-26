Шлеменко — Поветкину: Саня, давай! Делай!

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к временному чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александру Поветкину. Шлеменко пожелал боксёру удачи в схватке с Диллианом Уайтом.
«Передаю привет Александру Поветкину. Привет от всех сибирских парней, от российских парней. Саня, мы все с тобой. Саня, мы все тебя поддерживаем, болеем. Давай, повтори тот успех, порадуй нас! Знаю, что тебе будет непросто. Твой соперник хочет отобрать у тебя ту победу. Но знай, мы всегда с тобой и сердцем, и душой. Короче, Саня, давай! Делай! Мы с тобой», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».
Напомним, встреча Александра Поветкина и Диллиана Уайта пройдёт завтра, 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.
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