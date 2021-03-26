Хабиб — Абубакару Нурмагомедову: вес сделал. Пошла вода в хату

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов уложился в лимит своей весовой категории перед турниром UFC 260.

Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил совместное фото с Абубакаром и наложил запись, в которой обращается к брату.

«Вес сделал. Пошла вода в хату», — написал Хабиб.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов в ночь с 27 на 28 марта выступит на турнире UFC 260, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Абубакар будет драться в предварительном карде шоу. Его соперником станет Джаред Гуден. Это будет второй поединок россиянина в UFC, в первом он досрочно проиграл Давиду Заваде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 260.