Хабиб — о Кормье: когда приходило время работать, Даниэль убивал нас в зале тяжёлым трудом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о своём близком друге, экс-чемпионе промоушена в двух дивизионах Даниэле Кормье. По его словам, тренироваться с американцем было и весело, но в то же время невероятно трудно.

«Мы тренировались с ним бок о бок долгие годы – с 2012. И это было с одной стороны весело, но, с другой стороны, было очень тяжело. Знаете, он весёлый, любит пошутить. Но когда приходит время, он умеет собраться и приступить к тяжёлой работе.

Бывало так, что мы все заканчивали спарринги, а он говорил нам: Сегодня в семь все собираемся здесь, не опаздывайте. И я понимал, что вечером меня ждёт час очень тяжёлой работы. Поэтому, с одной стороны это было весело и он постоянно шутил, но когда приходило время работать, он просто убивал всех в зале тяжёлым трудом", — сказал Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.